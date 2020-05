Milano: lista Sala diventa Alleanza civica, ok del Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista civica "Beppe Sala sindaco, Noi Milano", guidata dal consigliere Franco D'Alfonso, ha ufficialmente cambiato nome in "Alleanza Civica per Milano". Il Consiglio comunale, dopo due ore di dibattito, ha approvato il cambio del nome della lista con 25 voti a favore, un consigliere che non ha partecipato al voto (Simone Sollazzo del gruppo Misto), mentre il centrodestra ha abbandonato l'aula virtuale in polemica. Il cambio di denominazione del gruppo era stato comunicato al Consiglio comunale nella seduta del 10 febbraio, quando un membro della lista civica, Enrico Marcora, si è detto però contrario. La questione è stata quindi affrontata dall'ufficio di presidenza, che ha condiviso il cambio di nome, con il dissenso di uno dei membri, la leghista Laura Molteni, che oggi ha esposto la questione in Aula. Per il centrodestra l'imposizione del cambio di nome del gruppo è diventata una battaglia di democrazia. "Manco in Corea del Nord può essere imposto a un consigliere di non potere svolgere attività istituzionale nel gruppo per il quale e con il quale è stato eletto", ha osservato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale. "Un consigliere di maggioranza è stato espulso e confinato come nei peggiori regimi", ha aggiunto il capogruppo di Milano Popolare, Matteo Forte. (segue) (Rem)