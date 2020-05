Milano: lista Sala diventa Alleanza civica, ok del Consiglio comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcora è già passato alle vie legali e ha chiesto un parere al costituzionalista Valerio Onida, che - ha riferito il consigliere - ha stabilito che "la proposta di delibera in questione non appare legittima". "Credo che andare a votare contro il parere dell'ex presidente della Corte Costituzionale, sia una cosa incredibile", ha detto Marcora, che avrebbe voluto restare nella lista civica "Beppe Sala sindaco, Noi Milano", mentre i quattro colleghi di lista avrebbero dovuto formare un nuovo gruppo. "Con la votazione che il Consiglio si appresta ad effettuare - ha osservato - si ravvisano importanti lesioni di diritti. Mettiamo al voto del Consiglio la libertà di un consigliere eletto di restare all'interno del suo gruppo. Cambiamo con un voto a maggioranza la volontà del voto dei cittadini. I diritti sono beni indisponibili, non si votano a maggioranza e non esiste possibilità che i consiglieri siano privati dei loro diritti. Le libertà delle minoranze non possono essere calpestati dalle maggioranze. Quando succede, non tira una buona aria. Si parla di 'ismi', cioè di dittature". Un intervento accolto con gli applausi dei consiglieri di centrodestra e le grida. "Vergogna, democratici un tanto al chilo". "Siete autoritari e violenti, ci vediamo in Tribunale", ha commentato Forte. (Rem)