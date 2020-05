Coronavirus: Francia, 263 morti nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono morte 263 persone a causa del coronavirus, per un totale di 26.643 decessi dal primo marzo ad oggi. Lo rende noto la Direzione generale della Sanità. Le persone ricoverate sono 22.284 (285 in meno rispetto a ieri), mentre i pazienti in rianimazione sono 2.712 (64 in meno). Le regioni dell'Ile-de-France, dell'Hauts-de-France, del Grand Est e dell'Auvergne-Rhone-Alpes raggruppano il 74 per cento dei casi di contagi complessivi presenti nel paese. (Frp)