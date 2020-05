Secondo gli apparati di sicurezza Usa, Pechino potrebbe rubare informazioni sui vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) e il dipartimento della Sicurezza nazionale stanno preparando un’allerta sulla possibilità che la Cina sottragga agli Stati Uniti informazioni sullo sviluppo di vaccini contro il coronavirus e di trattamenti contro il Covid-19. Lo riferisce il “New York Times”, secondo cui i funzionari Usa sono convinti che gli hacker e le spie cinesi più preparate siano già al lavoro sull’operazione, che avrebbe l’obiettivo di allargare il vantaggio già accumulato da Pechino sulla superpotenza rivale durante il periodo della pandemia. Nelle ultime settimane diversi paesi hanno affidato agli hacker delle forze armate e dell’intelligence il compito di raccogliere informazioni sulle risposte all’emergenza dei paesi rivali. L’allerta di Fbi e dipartimento della Sicurezza nazionale, che dovrebbe esser resa pubblica nei prossimi giorni, sostiene che la Cina sta cercando di appropriarsi, attraverso “mezzi illeciti”, di “proprietà intellettuali di valore e dati sulla salute pubblica relativi a vaccini, trattamenti e test”.Attività di “furto informatico” che verrebbero condotte in particolare da “attori non tradizionali”, ovvero ricercatori e studenti attivati che secondo l’amministrazione Trump sarebbero stati attivati da Pechino per sottrarre dati sensibili a università e laboratori privati. L’allerta di Fbi e dipartimento della Sicurezza nazionale avrebbe l’obiettivo di attivare il Cyber Command del Pentagono e l’Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa), che in base alle autorità conferite loro due anni fa da Trump hanno il potere per penetrare nelle reti informatiche cinesi e per sferrare contrattacchi. Operazioni simili a quelle condotte 18 mesi fa in risposta al presunto tentativo della Russia di interferire nelle elezioni di medio termine del 2018. Al momento, scrive il “New York Times”, non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano già preparato una risposta a un eventuale attacco hacker da parte della Cina. La notizia giunge tuttavia nel pieno di nuove tensioni tra Washington e Pechino, alimentate dal sospetto di alti funzionari della Casa Bianca che la Repubblica Popolare abbia nascosto informazioni cruciali sull’origine della pandemia di coronavirus. (Res)