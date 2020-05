Ambiente: Visconti (Fd'I), Raggi in fase 2 non pensa a cura parchi, aree verdi nel degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Visconti, delegato all'ambiente di Fratelli d'Italia, ritiene che "in questa fase due" Virginia Raggi, sindaco di Roma, abbia escluso "animali, famiglie e bambini dalla fruibilità di moltissimi spazi verdi della città che continuano ad essere incolti e pericolosi". In una nota Visconti spiega: "Se le bugie fossero reato, Raggi avrebbe l'ergastolo e a comminare la pena sarebbe una giuria composta da quasi 3 milioni di cittadini che anche dopo il lockdown devono di nuovo fare i conti con un'incuria e un degrado che sviliscono l'importanza del verde pubblico e deteriorano l'immagine di Roma. La storia recente - aggiunge - insegna che quando si governa con buonsenso e capacità, come accadde dal 2008 al 2013 con l'amministrazione di centro destra, quando la città più verde d'Europa riceveva attestati di stima universali, si può davvero fare un buon lavoro all'insegna del decoro, del rispetto e del valore di Roma". (Com)