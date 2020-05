Decreto Rilancio: bozza, abolizione prima rata Imu alberghi, pensioni e stabilimenti balneari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ulteriore bozza del decreto legge Rilancio, in fase di lavorazione, che reca la data odierna, "prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell'Imu quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali". (Rin)