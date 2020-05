Francia: Consiglio costituzionale approva il prolungamento dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio costituzionale francese ha approvato il progetto di legge sul prolungamento dello stato di emergenza sanitaria predisposto dal governo nell'ambito dell'uscita dalla quarantena, cominciata oggi. Tuttavia, i saggi hanno fatto sapere di aver emesso "due censure parziali" al testo riguardanti il "trattamento dei dati a carattere personale di natura medica ai fini del tracciamento". L'obiettivo del Consiglio costituzionale è quello di limitare il numero di persone che possono avere accesso a questi dati e dare la possibilità a un giudice di effettuare un controllo nel caso in cui la persona contagiata non possa lasciare per oltre 12 ore il luogo dove è sottoposto a isolamento. (Frp)