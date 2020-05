Brasile: Confederazione nazionale industria prevede contrazione economia del 4,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione nazionale dell'industria brasiliana (Cni) ha stimato un calo dell'economia del paese nel 2020 pari al 4,2 per cento. Per la Cni il grado di efficacia delle misure economiche messe in campo da parte del governo per ridurre l'impatto della crisi causata dalla pandemia di coronavirus e la durata delle misure di isolamento saranno determinanti nella valutazione dell'andamento del Prodotto interno lordo (Pil). Le previsioni della Cni prima della pandemia prevedevano per quest'anno una crescita del Pil brasiliano del 2,5. "L'aspettativa è che le misure economiche adottate per far fronte alla crisi consentano una ripresa più rapida, prevengano il fallimento di un gran numero di aziende e il significativo aumento della disoccupazione", ha dichiarato il presidente della Cni, Robson Braga de Andrade, in una nota. (segue) (Brb)