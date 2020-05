Brasile: Confederazione nazionale industria prevede contrazione economia del 4,2 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al Pil del settore industriale, nello specifico secondo la Cni lo scenario più probabile è di un calo del 3,9 per cento rispetto allo scorso anno. Tuttavia, in uno scenario pessimistico elaborato dagli industriali la flessione potrebbe superare il 7 per cento. "Se le misure di aiuto economico si rivelassero insufficienti per impedire una forte riduzione del reddito familiare e un fallimento generalizzato delle imprese, il Pil industriale potrebbe crollare del 7,3 per cento", afferma la Confindustria in una nota. Nonostante gli aiuti, secondo la Cni non sarà possibile evitare totalmente la chiusura delle società, il calo dei ricavi e la difficoltà di accesso al credito renderà gli imprenditori molto cauti, aggravando gli effetti negativi sul Pil. (segue) (Brb)