Brasile: Confederazione nazionale industria prevede contrazione economia del 4,2 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bc ha ridotto anche la stima dell'inflazione, che per gli analisti dovrebbe attestarsi nel 2020 all'1,76 per cento. L'obiettivo di inflazione fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) per quest'anno è del 4 per cento con una tolleranza tra il 2,5 per cento e il 5,5 per cento. La stima del tasso di inflazione continua a scendere nonostante la Banca centrale nel tentativo di dare respiro all'economia abbia tagliato ulteriormente il tasso di interesse di base (Selic), passato al nuovo minimo storico del 3 per cento lo scorso 6 maggio. Nel focus di questa settimana gli analisti prevedono, inoltre, un ulteriore taglio. (segue) (Brb)