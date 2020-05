Brasile: Confederazione nazionale industria prevede contrazione economia del 4,2 per cento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Banca mondiale (Bm), il paese chiuderà il 2020 con un calo del 5 per cento del pil. Una flessione legata soprattutto a tre fattori: "debole domanda esterna, calo del prezzo del petrolio e adozione di misure di contenimento del virus". La Bm avverte inoltre che "questi shock ridurranno i consumi generando un impatto sulla produttività del lavoro. Lo shock della domanda globale e interna provocherà un calo significativo degli investimenti". Prospettiva negativa anche per la disoccupazione, prevista in aumento per quest'anno. La Bm prevede poi un ulteriore "allentamento monetario", un nuovo taglio del tasso di interesse di base, da marzo già al suo minimo storico del 3,75 per cento. Il "rimbalzo" ipotizzato per il 2021 è relativamente debole, 1,5 per vento, contro il 2,3 per cento stimato per il 2022. (segue) (Brb)