Brasile: Confederazione nazionale industria prevede contrazione economia del 4,2 per cento (6)

- Più pessimiste le stime formulate dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che a metà aprile anticipava una recessione del 5,3 per cento. Per l'istituto finanziario il paese amazzonico tornerà a crescere nel 2021 a un tasso del 2,9 per cento. Inflazione stabile al 3,6 per cento, un decimo di percentuale in più rispetto a quello registrato nel 2019. Per la Commissione economica delle Nazioni unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) il Brasile pagherà l'emergenza sanitaria con un calo del 5,2 per cento del pil, poco meno della media regionale il 5,3 per cento. Ma sarà comunque uno dei paesi protagonisti della crisi finanziaria già in atto. "L'interruzione della catena di valore prodotta dalla pandemia impatterà con maggiore intensità sulle economie di Brasile e Messico, con i settori manifatturieri più grandi della regione" si legge nella nota di presentazione del rapporto "Dare una dimensione agli effetti della Covid-19 per pensare nella ripresa", presentato il 21 aprile a Santiago del Cile. Un documento nel quale si parla apertamente della peggiore recessione "dal 1914 e dal 1930". (segue) (Brb)