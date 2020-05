Brasile: Confederazione nazionale industria prevede contrazione economia del 4,2 per cento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scenario economico ancor meno florido è quello delineato dall'istituto di ricerca della rivista finanziaria britannica "The Economist", che ha stimato una contrazione dell'economia brasiliana nel 2020 pari al 5,5 per cento. Severe previsioni sono arrivate nelle ultime due settimane anche dalle banche d'affari e agenzie di rating statunitensi: Fitch (-2 per cento), Morgan Stanley (-3,7 per cento), Goldman (-3.4 per cento), Jp Morgan (-3,2 per cento), Citi (- 1,7 per cento), Bank of America Marrill Lynch (-3,5 per cento), Institute of international finance (-4,1 per cento). Anche le banche commerciali straniere prevedono una pesante flessione del Pil brasiliano, come nel caso di Santander (-2,2 per cento) e Bnp Paribas (-4 per cento). (Brb)