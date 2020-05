Trasporti: assessore Roma su metro C, avanti su nodo scambio Colosseo-Fori Imperiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori nel nodo di scambio Colosseo-Fori Imperiali della metro C "sta proseguendo". In un post su Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese, spiega che "sta proseguendo la fase di cantiere per la realizzazione della passerella pedonale che collegherà le banchine della linea C a quelle della linea B. Dopo il taglio della galleria della linea B, i lavori sono andati avanti con il varo delle travi di sostegno della passerella, il tutto in orario notturno per evitare conflitti con il traffico dei treni. Questa notte - aggiunge - inizierà la posa della struttura di collegamento che servirà per il passaggio da una linea all’altra in una stazione all’avanguardia, all’ombra del Colosseo e al centro dei Fori Imperiali. Sono interventi che nonostante l’emergenza sanitaria sono sempre andati avanti e proseguono a ritmo serrato. Non ci siamo fermati ed è una soddisfazione vedere questi cantieri evolversi e dare risultati sempre più visibili. Stiamo portando avanti un’opera prioritaria per la nostra città - conclude -, in un mix tra innovazione, tutela e valorizzazione di un patrimonio archeologico, storico e culturale unico al mondo". (Rer)