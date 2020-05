Imprese: Fiva (Confcommercio) per governo ambulanti continuano a restare invisibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri appelli dei giorni scorsi sono rimasti inascoltati. E non solo sul fronte delle riaperture – per le quali non abbiamo ancora alcuna certezza – ma persino per misure che non costerebbero nulla ma che servirebbero alla categoria per affrontare il futuro con maggior fiducia". Giacomo Errico, Presidente della Fiva, l'organizzazione che raccoglie gli ambulanti della Confcommercio, non nasconde delusione e irritazione nel vedere tradite ancora una volta le promesse fatte. "Il 31 dicembre scadono le concessioni di posteggio – dice Errico – e nonostante gli ordini del giorno votati in sede di conversione del Decreto #CuraItalia (che riguardavano appunto la sospensione dei tributi locali e del Durc e il rinnovo semplificato delle concessioni) nessuna disposizione è ricompresa nel Decreto di prossima emanazione". (segue) (Com)