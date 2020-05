Imprese: Fiva (Confcommercio) per governo ambulanti continuano a restare invisibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Fiva prosegue spiegando che "oltre al danno, la beffa. Poco importa che il settore abbia perso in questi giorni di fermo circa 6 miliardi di euro di fatturato. Poco importa se non meno di un terzo delle imprese non ce la faranno a riaprire. Per questo Governo gli ambulanti debbono sparire. E noi non ci vogliamo stare". "Adesso basta. Chiediamo non il rispetto ma il diritto di sopravvivere. Non vogliamo proroghe. Vogliamo tornare a poter disporre pienamente delle nostre concessioni". Errico conclude chiamando "tutti gli ambulanti a mobilitarsi a difesa delle proprie concessioni e riaffermare il loro diritto di essere considerati. A costo di infrangere le norme sulla quarantena, saremo presto a Roma a far sentire la nostra voce. Nelle prossime 72 ore stabiliremo il luogo della nostra protesta perché non ne possiamo più di essere presi in giro." (Com)