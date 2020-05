Latina: confiscato a Terracina ingente patrimonio riconducibile a boss narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un patrimonio, costituito da beni mobili per un ingente valore commerciale, ai quali vanno aggiunte società e attività commerciali riconducibili a Matteo Lombardi, sono state confiscate in una operazione congiunta tra polizia di Stato e Guardia di Finanza di Terracina. I beni erano stati sequestrati nel corso di una operazione antidroga che vedeva come capo Lombardi, deceduto a dicembre 2018. I due uffici investigativi, che sul sorvegliato speciale Lombardi avevano raccolto elementi investigativi convergenti, erano stati delegati dalla Procura di Latina ad eseguire congiuntamente la complessa attività d’indagine che verteva su un grosso traffico di sostanze stupefacenti ed il relativo reimpiego degli utili in lecite attività ed acquisto di beni, il tutto con la complicità di prestanome. Le indagini, eseguite sia con metodo tradizionale che con attività tecniche, hanno messo in luce la gestione di una fiorente “piazza di spaccio”, egemone sul territorio di Terracina, che si avvaleva di vari punti di vendita, presenziati da vedette con compiti di segnalare l’arrivo delle Forze di Polizia, nonché di alcune Sale da gioco ove, oltre alla vendita di sostanze stupefacenti, avveniva agevolmente il reimpiego di parte degli illeciti profitti. Tra i beni divenuti proprietà dello Stato ci sono, natanti, veicoli, conti correnti bancari e numerosi preziosi tra i quali orologi Rolex e gioielli, nonché un terreno di 3mila sul quale era stata installata una piscina ed una stalla con dei cavalli, mentre era già in fase di costruzione un immobile.(Rer)