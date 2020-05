Coronavirus: le tappe della sperimentazione con plasma iperimmune per cura pazienti Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Raffaele Bruno, direttore di Malattie Infettive al Policlinico San Matteo di Pavia ha chiarito come è stato selezionato il campione di pazienti che sono stati coinvolti nello studio pilota. "Questi studi - ha chiarito - si fanno su un numero di pazienti limitato. Gli studi pilota servono a testare un'idea, per capire se si può operare in sicurezza, con determinati criteri. Il nostro era quello di verificare l'efficacia del plasma. Confermata l'idea si può passare a studi con numeri superiori. I criteri di selezione dei pazienti era che avessero di più di 18 anni, il tampone positivo, evidenziassero difficoltà di respirazione tali da necessitare supporto di ossigeno o necessità di intubazione, ci fosse una radiografia al torace positiva che mostrasse la polmonite interstiziale bilaterale e avessero caratteristiche respiratorie tali da far preoccupare il clinico sulle loro condizioni. Sono stati arruolati 46 pazienti, l'ultimo l'8 di maggio. Abbiamo finito il follow up che prevedeva come termine la mortalità a una settimana e il non ingresso in rianimazione. Sono stati arruolati tra Mantova e Pavia, con un paziente proveniente da fuori regione, da Novara. Sette erano intubati, tutti avevano necessità di ossigeno, non erano in età avanzata". "Noi dobbiamo ringraziare l'Università di Pavia per il grandissimo lavoro scientifico che è stato fatto prima di cominciare in clinica - ha spiegato Raffaello Stradoni, Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - devo dire che quando sono arrivate le prime sacche da Pavia per i nostri clinici è stato un cambio di passo - ha ammesso - la cosa che mi ha colpito, io ero in Unità di crisi, è stato vedere persone prima disperate perché non riuscivano a gestire i pazienti, avere finalmente un raggio di speranza. Non conosco ancora gli esiti della sperimentazione, ma sono molto convinto che saranno positivi, proprio per questo motivo'". (Com)