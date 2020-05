Usa: Trump attacca governatore Pennsylvania, “rallenta la riapertura per danneggiarmi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Pennsylvania, Tom Wolf, starebbe ritardando la riapertura delle attività economiche dopo la serrata generale con l’obiettivo di danneggiare la campagna per la rielezione del presidente Donald Trump. Lo sostiene il capo della Casa Bianca, che su Twitter ha attaccato duramente l’esponente democratico. “Il grande popolo della Pennsylvania rivuole la sua libertà ora ed è pienamente consapevole di cosa questo comporti. I democratici si muovono lentamente, in tutti gli Stati Uniti, per ragioni politiche. Se fosse per loro, aspetterebbero fino al 3 novembre (data delle elezioni presidenziali. Non giocate con la politica. State al sicuro e muovetevi”, scrive Trump nel messaggio. Pronta la risposta di Wolf: “Non so come si possa stare al sicuro e muoversi velocemente”. In Pennsylvania almeno cinque contee hanno annunciato negli ultimi giorni l’intenzione di violare le restrizioni imposte dallo Stato per contenere la pandemia di coronavirus, mentre diversi procuratori hanno annunciato che non perseguiranno eventuali violazioni. Il governatore ha attaccato duramente le autorità delle contee intenzionate a infrangere gli ordini restrittivi, definendo il loro “un comportamento egoista e avventato”. Oggi, in conferenza stampa, Wolf ha fatto sapere che le imprese che opereranno in violazione della serrata generale saranno soggette a una serie di sanzioni, tra cui la sospensione delle licenze e la cancellazione delle assicurazioni. Allo stesso tempo, il governatore ha minacciato di tagliare i fondi alle contee ribelli.(Nys)