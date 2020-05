Colombia: adolescente uccisa in scontro a fuoco tra esercito e membri gruppo armato Los Caparros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’adolescente di 16 anni di età è morta in uno scontro a fuoco tra esercito colombiano e il gruppo armato Los Caparros, in una zona rurale del municipio di Caucasia, nel dipartimento di Antioquia. Lo riferisce il quotidiano “El Tiempo”, secondo cui la vittima, identificata come Maria Paula Berrueco, è stata trovata morta in un negozio dove si era riparata in cerca di rifugio. Secondo quanto si legge in un comunicato dell’esercito i membri del gruppo armato hanno attaccato indiscriminatamente la popolazione che vive nell'area urbana del comune, provocando la reazione delle forze armate. Nei giorni scorsi le Nazioni Unite hanno denunciato una "epidemia di violenza" in Colombia, nonostante le misure di quarantena adottate per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus.(Mec)