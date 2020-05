Istat: Lucaselli (Fd'I), si rischia tracollo irreversibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, afferma che "il quadro tracciato dall'Istat sul calo della produzione industriale, che purtroppo raggiunge livelli record, dà il senso della crisi che il Paese sta attraversando. Non è pensabile reagire a questo - continua la parlamentare in una nota - con una politica dei bonus e dell'assistenzialismo diffuso, ma occorre un sostegno alle imprese con interventi seri a fondo perduto, così come fatto in molti altri Paesi. Un calo così imponente della produzione industriale rischia di far perdere terreno in maniera irreversibile nei confronti dei competitor internazionali. E' uno scenario - conclude Lucaselli - da scongiurare con tutte le forze". (Rin)