Roma: Argentin (Aida Onlus), più rispetto per chi ha difficoltà nel muoversi

- Serve "un po' più di rispetto per chi ha difficoltà a muoversi". Lo afferma, in una nota, Ileana Argentin, presidente dell'Associazione Aida Onlus. "Il Coronavirus, ha creato una sorta di corri corri generale quando si entra nei supermercati, tanto che in mezzo a questa frenesia chi è in carrozzina non riesce a mantenere minimamente una distanza di un metro - aggiunge Argentin -. Così come non è più rispettato il diritto agli anziani ai disabili e alle donne in cinta di passare avanti, tutti corrono come se stesse per scoppiare una bomba e in questa confusione sono proprio i 'più deboli' a farne le spese. Infatti tra mascherine, carrozzine e guanti sfido chiunque a limitare i propri handicap, questi si centuplicano, ma la gente fa finta di nulla, non guarda in viso nessuno e continua a giocare a chi 'arriva primo'. Per questo vi chiedo - conclude - più rispetto è solidarietà se le cose sono cambiate, dimostratelo con i piccoli gesti quotidiani". (Com)