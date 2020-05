Usa-Cina: "Pechino potrebbe rubare informazioni su vaccini", Washington prepara allerta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività di “furto informatico” che verrebbero condotte in particolare da “attori non tradizionali”, ovvero ricercatori e studenti attivati che secondo l’amministrazione Trump sarebbero stati attivati da Pechino per sottrarre dati sensibili a università e laboratori privati. L’allerta di Fbi e dipartimento della Sicurezza nazionale avrebbe l’obiettivo di attivare il Cyber Command del Pentagono e l’Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa), che in base alle autorità conferite loro due anni fa da Trump hanno il potere per penetrare nelle reti informatiche cinesi e per sferrare contrattacchi. Operazioni simili a quelle condotte 18 mesi fa in risposta al presunto tentativo della Russia di interferire nelle elezioni di medio termine del 2018. Al momento, scrive il “New York Times”, non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano già preparato una risposta a un eventuale attacco hacker da parte della Cina. La notizia giunge tuttavia nel pieno di nuove tensioni tra Washington e Pechino, alimentate dal sospetto di alti funzionari della Casa Bianca che la Repubblica Popolare abbia nascosto informazioni cruciali sull’origine della pandemia di coronavirus. (Cip)