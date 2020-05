Imprese: Inwit, al 31 marzo utile di 33,5 milioni euro e ricavi in aumento a 103 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit ha chiuso il primo trimestre 2020 con un utile di 33,5 milioni di euro, in aumento del 3,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo si apprende dal resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020 approvato oggi dal consiglio di amministrazione presieduto da Emanuele Tournon. In aumento anche i ricavi, che attestandosi a 103 milioni di euro hanno registrato un incremento pari a 8,5 punti percentuali: nel resoconto viene segnalata la presenza di ricavi non ricorrenti, che soprattutto per il mese di marzo sono pari a 6,8 milioni di euro a causa della contabilizzazione di contratti attivi scaduti anticipatamente. Stando alla nota, prendendo in considerazione tali aspetti la crescita dei ricavi risulta leggermente mitigata all’1,3 per cento. Positiva anche la variazione che ha interessato il margine operativo lordo (Ebitda), che con un aumento del 6,3 per cento ammonta a 88 milioni di euro: come per i ricavi, la crescita del dato scende al 4,1 per cento tenendo conto dei ricavi non ricorrenti. Per quanto riguarda il risultato ante oneri finanziari (Ebit), si è attestato a 56,7 milioni di euro con un incremento del 9,6 per cento rispetto al primo trimestre del 2019. (segue) (Com)