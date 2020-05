Imprese: Inwit, al 31 marzo utile di 33,5 milioni euro e ricavi in aumento a 103 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi dell’anno è stato registrato anche un incremento degli investimenti industriali della società, che con un aumento del 6,2 per cento hanno raggiunto gli otto milioni di euro. La crescita che ha interessato il recurring free cash flow, che si è attestato a 50,3 milioni di euro con un aumento del 16,2 per cento, si accompagna ad un incremento dell’indebitamento finanziario netto, pari a 3,258 miliardi di euro con un aumento di 712,1 milioni rispetto al dicembre dello scorso anno. Quest’ultima variazione è in relazione all’accensione del finanziamento con un pool di banche utilizzato per 2,15 miliardi per l’acquisto della partecipazione di Vodafone Towers e per le relative passività finanziarie. Sul fronte delle attività industriali, la società ha continuato a consolidare la propria posizione: i nuovi siti realizzati hanno raggiunto i 600, con un incremento del nove per cento rispetto al primo trimestre 2019. (segue) (Com)