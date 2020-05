Imprese: Inwit, al 31 marzo utile di 33,5 milioni euro e ricavi in aumento a 103 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alla fusione tra Inwit e Vodafone Towers, nel resoconto viene sottolineato che il parco derivante dell’operazione include oltre 22 mila siti distribuiti in tutto il paese, e un numero di tenants che supera le 40 mila. “Questo è l’ultimo resoconto trimestrale della Inwit come costituita nel 2015: dal 31 marzo è nato dalla fusione con Vodafone Towers il più grande operatore italiano nelle infrastrutture per telecomunicazioni wireless”, ha sottolineato l’amministratore delegato Giovanni Ferigo, aggiungendo che la società sta iniziando “un nuovo capitolo della sua storia”. Le nostre 22 mila torri, ha aggiunto, rappresentano “un’infrastruttura strategica a sostegno del paese e di tutti gli operatori, che dovranno sviluppare le connessioni wireless con tutte le tecnologie disponibili”. Ribadendo come gli ultimi anni e la pandemia di Covid-19 abbiano dimostrato che “reti di connessione sempre più estese e performanti saranno essenziali in futuro”, l’Ad ha sottolineato che “Inwit sta affrontando l’emergenza senza ripercussioni significative: abbiamo portato a termine senza ritardi la fusione e ora siamo focalizzati nel sostenere l’attività di sviluppo e adeguamento dei nostri siti, dando tutto il supporto necessario ai clienti”. (Com)