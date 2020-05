Tunisia: Zarzis, eseguiti 1.829 test sui libici in isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati eseguiti quasi 1.829 test di Covid-19 sui libici in confinamento sanitario obbligatorio negli hotel di Zarzis, in Tunisia, in previsione di un loro ritorno nel loro paese di origine. I risultati svolti fin qui hanno dato esito negativo, ma si è ancora in attesa del resto delle analisi in pubblicazione domani, spiega l’agenzia di stampa “Tap”. Le analisi sono state condotte da un'equipe medica tunisina, mentre gli strumenti e le attrezzature necessari sono state fornite dal consolato libico. I libici interessati dovranno lasciare il territorio tunisino verso la fine del mese di Ramadan. Saranno sottoposti a un secondo test di screening al termine del periodo di confinamento e prima del loro rimpatrio. (Tut)