Albania: leggera crescita del tasso dei crediti inesigibili a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso dei crediti inesigibili in Albania ha registrato un lieve incremento lo scorso mese di marzo, a seguito dell'emergenza coronavirus che ha portato al fermo di quasi tutte le attività. Secondo i dati della Banca centrale del paese, i prestiti deteriorati sono saliti all'8,21 per cento del totale dei crediti concessi dalle banche operanti in Albania, ossia 0,3 punti percentuali in più rispetto a febbraio, mese in cui ha registrato il minimo degli ultimi 11 anni. Il fenomeno, a parere degli esperti, potrebbe essere contenuto, grazie all'intervento della Banca centrale che ha esteso il periodo di rimborso dei prestiti alle imprese e alle famiglie che possono incontrare difficoltà durante questo periodo a causa della pandemia. Circa il 24 per cento dei crediti concessi dalle banche operanti in Albania, per un ammontare di un miliardo di euro, sono stati ristrutturati nell'ambito delle agevolazioni offerte alle imprese colpite dalla crisi del Covid-19. Grazie a questo processo di ristrutturazione sarebbero circa 200 milioni di euro di pagamenti, che sono stati rinviati, dando cosi respiro alle imprese per poter riprendere l'attività. (segue) (Alt)