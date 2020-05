Albania: leggera crescita del tasso dei crediti inesigibili a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ad attuare la congiunta ordinanza del governo e della Banca centrale, gli stessi istituti di credito hanno adottato politiche tese ad agevolare i loro clienti. La filiale albanese di Intesa Sanpaolo ha approvato poche settimane fa, un fondo di 50 milioni di euro per prestiti agevolati alle imprese che hanno riscontrato difficoltà a seguito della pandemia del coronavirus. L'istituto finanziario a capitale italiano ha approvato inoltre anche una moratoria sulle rate di prestiti bancari e anticipi sul salario, concessi alle imprese e agli individui colpiti dalla pandemia del coronavirus. "Durante il periodo di sospensione dei pagamenti non verranno applicate penalità e commissioni aggiuntive, ma solo gli interessi ai sensi dei contratti stipulati. Il periodo di moratoria è prorogato fino al 31 luglio 2020. Durante questo periodo la Banca contatterà tutti i richiedenti al fine di determinare la soluzione migliore per loro. Il rinvio può essere prorogato di ulteriori 3-6 mesi, a seconda della continuità dell'emergenza Covid-19", ha precisato la banca. (Alt)