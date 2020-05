Coronavirus: Gallera, oggi lanciamo banca del plasma iperimmune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi lanciamo la banca del plasma iperimmune, da qui ai prossimi giorni, sotto le indicazioni del San Matteo, si definirà un protocollo per la donazione del sangue e del plasma, per le modalità con cui dovrà essere fatto. Definito questo protocollo, che dovrà essere attuato in tutta regione Lombardia, inizieremo a fare la raccolta del sangue e del plasma". Lo ha annunciato l'assessore al welfare Giulio Gallera, parlando in conferenza stampa a Palazzo Lombardia. L'assessore ha precisato che questa raccolta verrà fatta "Partendo dai tanti guariti che abbiamo", ha spiegato l'assessore ricordando che "siamo la Regione che ha avuto più guariti, tutte le nostre Asst chiameranno chi è guarito affinché vada a donare il plasma. Prima si verificherà il livello di immunità e di forza degli anticorpi nel loro plasma e una volta individuata la capacità, a loro verrà chiesto di fare la donazione del plasma". "Il secondo passo - ha proseguito Gallera - è quello dei donatori Avis: ci concentreremo su quelli delle aree più colpite, cioè Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona e, se hanno le condizioni, parte di quel sangue donato verrà usato per fare il plasma iperimmune"perché l'idea è di "estendere in maniera più ampia questa sperimentazione su un numero strutturato di malati in tutta la Lombardia".(Rem)