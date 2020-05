Roma: Fd'I, in Municipio XV a proposte opposizione M5s risponde a colpi di censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle proposte dell'opposizione il M5s risponde a colpi di censura. E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera capogruppo e Chiara Colosimo consigliere, e Giorgio Mori, consigliere del Municipio XV. "Dopo oltre 4 anni è chiaro a tutti i romani l'incapacità dei 5 Stelle a governare la città, ma quanto accaduto nel Municipio XV dimostra la totale inadeguatezza dei grillini ad amministrare il territorio - si legge nella nota -. Assurdo il comportamento di Marcella Rosella, presidente grillina della commissione Politiche sociali del XV Municipio, che alla legittima risoluzione presentata da Fd'I per chiedere l'incremento dei fondi per i buoni spesa risponde che gli italiani sono ricchi e hanno miliardi di euro di risparmi. Da comiche, ma non c'è nulla da ridere - affermano gli esponenti di Fd'I -. Alla nota stampa presentata dagli esponenti di Fd'I, Francesco Figliomeni vicepresidente dell'Assemblea capitolina e Giuseppe Calendino capogruppo in XV Municipio, per rimarcare le motivazioni della risoluzione è seguita una querela da parte della pentastellata nei confronti dei consiglieri di Fd'I. Alle proposte dell'opposizione i 5 Stelle rispondono a colpi di censura", concludono.(Com)