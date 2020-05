Coronavirus: manager Asl Frosinone guarito pronto a tornare al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore Generale della Asl di Frosinone Stefano Lorusso, dopo essere guarito dal coronavirus si accinge a tornare al lavoro. "Voglio dire subito –dichiara in una nota Lorusso– che questa mia esperienza può essere da monito anche per gli altri. Anzitutto perché il covid-19 non deve essere sottovalutato e poi perché, se adeguatamente curato, si può guarire e guarire bene. Nell’ospedale di Frosinone, e nel nostro territorio, disponiamo di strutture che non hanno nulla da invidiare ad altre più rinomate in grandi città. Abbiamo professionisti con elevati livelli di professionalità ed umanità, fatto questo che neppure per un attimo avevo messo in dubbio. Desidero ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per farmi guarire prima possibile ma desidero ringraziare anche tutto il personale Asl, -continua Lorusso- medici, infermieri, operatori sanitari, dirigenti, che ha reso possibile, in mia assenza, il conseguimento di risultati positivi nella lotta al Coronavirus riconosciuti da tutti". Se la strategia si è rivelata giusta "lo si deve anche a chi ha saputo attuarla. Ringrazio inoltre –conclude il manager della Asl di frosinone– tutti coloro che non mi hanno mai fatto sentire solo, dal Prefetto di Frosinone, all’assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D’Amato, ai Sindaci, ai numerosi cittadini che pure singolarmente hanno voluto sempre incoraggiarmi".(Com)