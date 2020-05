Milano: Forte (Mp), ricorrerò al Tar contro Consiglio comunale telematico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Milano Popolare Matteo Forte ricorrerà al Tar per poter tornare ai Consigli comunali dal vivo. "Un ricorso - ha spiegato intervento alla seduta telematica - contro la decisione di convocare sine die il Consiglio comunale con questa modalità, che è prevista dalla legge, ma non è un obbligo". "Questa - ha proseguito Forte - è davvero una situazione spiacevole, siamo alla follia più totale, mancano i fondamentali, l'abc della democrazia rappresentativa. I 5 stelle auspicano che non torneremo mai più in Aula, mi fa specie e mi addolora che gli vada dietro chi porta nel nome l'aggettivo 'democratico'. Io farò ricorso, perché la democrazia è una cosa seria". Secondo il capogruppo di Milano Popolare la dimostrazione che i Consiglio comunali convocati in via telematica non funzionino sta nella chat a latere della seduta, dove "si fanno accuse con nomi e cognomi, che in aula non si farebbero, soprattutto se si parla di un'istituzione terza". Il riferimento è a un commento nella chat del consigliere di Alleanza Civica Marco Fumagalli contro Ats Milano Città Metropolitana. (segue) (Rem)