Milano: Forte (Mp), ricorrerò al Tar contro Consiglio comunale telematico (2)

- "Assumendomi tutte le responsabilità di mie eventuali affermazioni, voglio sottolineare a qualche zelante consigliere dell'opposizione che sostiene un ritorno all'aula per un deficit di democrazia, che io in realtà devo richiamare un mio diritto che è un principio di prudenza", ha detto Fumagalli, spiegando di "non voler accedere all'aula", a causa del suo lavoro di medico. "Oggi - ha detto - ho già visto tre Covid positivi e non voglio creare le condizioni di imbarazzo nei confronti di altri consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Nell'Aula si torna quando c'è un principio di sicurezza e io tornerò nel momento in cui posso pensare di non essere a rischio". "In Consiglio regionale molte persone hanno fatto il tampone, io non posso farlo. Questo è il problema: finché non ci saranno le condizioni idonee per andare", ha concluso Fumagalli, prevedendo un eventuale ritorno in Aula nel mese di giugno. (Rem)