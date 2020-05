Commercio: Pelonzi (Pd), Raggi riveda ordinanza su fasce orarie per fase 2 a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi, chiede "alla sindaca di rivedere l'ordinanza che disciplina gli orari di apertura delle attività commerciali. In particolare riguardo alla domenica chiediamo di consentire l'apertura delle attività di vicinato prolungando l'orario di chiusura". In una nota Pelonzi spiega: "Più in generale rileviamo l'assenza di un progetto organico che tenga insieme mobilità, orari di apertura, osp. L'obiettivo dovrebbe essere quello di tenere insieme l'effettiva applicazione delle norme di sicurezza sul distanziamento sociale e il rilancio del settore del commercio oppresso dalla crisi. Si debbono tenere insieme - prosegue Pelonzi - il rilancio e la tutela del lavoro con l'aspettativa di vivere la città. Senza una visione di insieme si rischia di mettere in campo provvedimenti dannosi ed inefficaci come ad esempio la riapertura delle strisce blu. Su quest'ultimo punto - aggiunge - domani in Aula Giulio Cesare sarà discussa una nostra mozione che chiede la riapertura della sosta libera. Sabato scorso il gruppo Pd Campidoglio ha depositato una delibera sulla estensione delle osp, ora metteremo in campo la proposta di modifica per gli orari di apertura. È il momento - conclude - di rispondere alle drammatiche esigenze che cittadini e commercianti vivono sulla loro pelle". (Com)