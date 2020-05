Energia: Ucraina, drastico calo produzione da parte delle centrali nucleari negli ultimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di energia da parte delle centrali nucleari dell’Ucraina è scesa al suo minimo storico al 10 maggio 2020, con 7,41 Gigawatt, ovvero il 53 per cento della capacità totale (stimata a 13,84 GW). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Unian”, riprendendo quanto pubblicato dal progetto “Il nostro denaro” (Nashi Groshi), a sua volta basato sulle statistiche citate dalla compagnia statale Ukrenergo. Il calo nella produzione di energia da parte delle centrali nucleari dell’Ucraina arriva in un momento in cui il consumo generale di elettricità nel paese è sceso notevolmente, come risultato del fermo alla produzione imposto dalla quarantena per prevenire il contagio da coronavirus. (Res)