Silvia Romano: Faraone (Iv), da Lega macchina d'odio senza limiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo al Senato di Italia viva, Davide Faraone, commenta il post su Twitter della Lega che mostra una foto di Silvia Romano prima e dopo l'esperienza vissuta in Africa. "Ecco chi sono i leghisti - scrive su Facebook -. Gente che arriva addirittura a frugare tra le immagini di repertorio di Silvia Romano per sfornare questo post raccapricciante, maschilista e razzista. Una macchina dell’odio che non conosce limiti. In settantacinque anni di storia della Repubblica italiana - conclude Faraone - nessuno aveva mai raggiunto un tale livello di patologica morbosità. L’abisso dello squallore e dell’infamia". (Rin)