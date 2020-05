Coronavirus: Gallera, Lombardia unica regione con protocollo strutturato e che oggi ha risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi è uno straordinario orgoglio, siamo una regione abituata a lavorare, a seguire regole e protocolli e a evidenziare i risultati ottenuti". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia in cui sono stati descritti i risultati sulla cura con il plasma. "La Lombardia - ha aggiunto Gallera - è l'unica regione in Italia che ha un protocollo strutturato e che oggi ha dei risultati. Siamo contenti che altre regioni oggi si facciano avanti ed è chiaro che quello che abbiamo fatto è a disposizione del Paese, però l'abbiamo fatto in Lombardia". "Siamo l'unica regione - ha proseguito Gallera - che ha risultati testati, un processo tracciato su un numero evidente di pazienti. In tanti parlano oggi di essere proattivi sul tema dell'utilizzo del plasma e del sangue noi siamo quelli che l'abbiamo fatto". (segue) (Rem)