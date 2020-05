Coronavirus: Gallera, Lombardia unica regione con protocollo strutturato e che oggi ha risultati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra ricerca e l'utilizzo di un test sieroligco che ha come focus gli anticorpi neutralizzanti, oltre che avere l'ambizione di sostituire il tampone, ha la funzione di individuare il plasma iperimmune - ha precisato Gallera - La strada che noi abbiamo scelto è stata una strada dettata dalla scienza per portare il miglior contributo possibile per una malattia per cui oggi non c'è una cura". "Ringrazio il professor Baldanti e il policlinico San Matteo, che, incuranti anche dei giudizi sulle scelte fatte da Regione Lombardia e da loro, hanno sempre tenuto la barra dritta perché era un obiettivo ambizioso per salvare il maggior numero di vite possibile e dare una svolta al tema dei test" ha concluso l'assessore. (Rem)