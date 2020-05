Coronavirus: Lopalco replica a Fitto, mi spieghi cosa abbiamo sbagliato in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuo a leggere, malgrado le mie puntuali precisazioni, feroci critiche sul mio operato, in qualità di esperto della task force regionale. Mi piacerebbe sapere in cosa la strategia di contenimento dell'epidemia in Puglia sia stata sbagliata, vedendo i risultati che sono sotto gli occhi di tutti". In una lunga nota Pierluigi Lopalco, virologo della task force regionale pugliese per l'emergenza coronavirus, ha replicato alle accuse di Raffaele Fitto e ha spiegato: "Lungi da me dire che non ci sia stata alcuna sbavatura nella gestione di un evento tanto eccezionale quanto una pandemia, ma le elenco alcuni elementi che sono sicuro aiutino ad inquadrare correttamente il problema: abbiamo evitato un disastro epidemiologico legato all'afflusso di circa 30.000 cittadini pugliesi. Grazie alla misura della quarantena e alla sorveglianza attiva, abbiamo individuato ben 200 casi, che sarebbero altrimenti andati in giro ad attivare innumerevoli focolai epidemici; l'ondata pandemica è passata dalla Puglia senza che il sistema ospedaliero, nemmeno per un giorno, fosse messo in crisi; l'intera prima fase è stata gestita senza istituire neanche una singola zona rossa, che avrebbe portato serie conseguenze e disagi ai cittadini". (segue) (Ren)