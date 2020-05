Coronavirus: Lopalco replica a Fitto, mi spieghi cosa abbiamo sbagliato in Puglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto. Lopalco ha proseguito il suo elenco: " La letalità sia grezza (10,4% contro 13,1%) che specifica per ogni fascia di età è inferiore alla media nazionale, con l'esclusione di una minima differenza nelle classi di età superiore a 80 anni; Su oltre 500 Rsa ed Rssa, sono stati segnalati focolai solo in 14 di esse, per un totale di circa 700 casi su circa 17mila ospiti; negli ospedali sono stati identificati solo 6 focolai; dalle risultanze degli studi sierologici solo una quota compresa fra 1% e 2% degli operatori sanitari sono entrati in contatto con il virus, a dimostrazione della efficiente protezione messa in atto durante il loro operato; Questi risultati sono stati ottenuti grazie ad una azione scientifica e mirata di contact tracing da parte dei Dipartimenti di Prevenzione che, dall'inizio dell'epidemia, hanno eseguito quasi 28mila provvedimenti di sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario". E ancora: "In pochissime settimane è stata messa in piedi una rete diagnostica di laboratori che oggi consente una capacità di oltre 2.500 tamponi al giorno, più che sufficienti per garantire l'attività corrente che non è mai andata oltre i 2.000 tamponi al giorno. Fin dall'inizio, mi sono sempre confrontato con i migliori esperti sia nazionali che internazionali per concordare la strategia di diagnostica e contact-tracing". (segue) (Ren)