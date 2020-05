Istat: Miceli (Cgil), dati su produzione industriale confermano quadro pesante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sarà facile - aggiunge il segretario della Cgil - tornare ai livelli pre-crisi e sarà impossibile se non ci sarà una grande volontà e una nuova stagione delle relazioni industriali. Non è il tempo dei distinguo e dello scontro, è il tempo di una nuova consapevolezza e della responsabilità. L'industria tornerà a crescere se il paese sarà in grado di coniugare aiuti e investimenti, garantire il lavoro e dare efficienza alla macchina pubblica. Va ricostruita la nostra presenza nel mercato internazionale e sarà allo stesso tempo necessario fare leva sulla domanda interna. Per fare ciò - conclude Miceli - bisogna conquistarsi la fiducia del Paese sostenendone la capacità di spesa, e aiutare il sistema industriale diffuso a tornare verso la produzione. Non ci sono altre strade e non esistono scorciatoie. Il tempo è scaduto per tutti". (Com)