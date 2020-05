Coronavirus: Emiliano, Regione Puglia ha esaminato tutte le pratiche Cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Puglia ha terminato l’esame di tutte le pratiche della cassa integrazione in deroga. Siamo la seconda Regione italiana a concludere questo immane lavoro". Lo ha dichiarato il presidente Michele Emiliano a margine dell'incontro con le banche tenutosi oggi: "Ringrazio tutti i dipendenti della Regione Puglia che, lavorando giorno e notte e di domenica hanno consentito ai loro colleghi di avere un quadro più chiaro e veloce per ottenere i pagamenti dall’Inps ovvero le anticipazioni concordate dalla Regione Puglia con le Banche e con Poste italiane. Adesso solleciterò il presidente dell’Inps Pasquale Tridico perché esegua i pagamenti immediatamente, eventualmente sulla base dell’esame delle pratiche operato dalle Regioni che ha natura identica a quello dell’Inps e che non ha senso ripetere. Invito nel frattempo i lavoratori danneggiati dai ritardi Inps a far ricorso allo strumento dell’anticipazione da parte delle Banche o di Poste Italiane”. (Ren)