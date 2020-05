Imprese: Eni, adottate tutte le misure necessarie a tutelare dipendenti durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 Eni ha adottato una serie di misure per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti: in particolare, è stato applicato il piano di preparazione e risposte a epidemie e pandemie (il Medical Emergency Plan) già utilizzato in precedenza per situazioni analoghe. Così la società rispondendo alle domande degli azionisti in vista dell’assemblea di dopodomani, sottolineando che “dal punto di vista operativo è stato possibile portare avanti in continuità tutte le attività dell’azienda”. Nello specifico, la società ha previsto un’attività di comunicazione interna per fornire indicazioni precise sui comportamenti da adottare e sull’evoluzione della pandemia; un servizio di sostegno psicologico telefonico dedicato a tutti gli impiegati; il ricorso allo smart working per tutte le risorse che lavorano presso le sedi uffici; la limitazione del numero di persone a presidio delle attività operative; la riorganizzazione dei turni e degli spazi lavorativi; la revisione delle modalità d’accesso agli stabilimenti; e l’adozione di dispositivi di protezione individuale.(Ems)