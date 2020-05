Rifiuti: Raggi, con fase 2 a Roma tornati ingombranti in strada, cittadini segnalino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una diretta Facebbook, Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha lamentato il ritorno di rifiuti ingombranti tra le strade cittadine e mostrato alcuni oggetti abbandonati: un frigorifero, un divano, una stampante. "Durante la fase uno (dell'emergenza sanitaria, ndr) i rifiuti sono stati gestiti in maniera puntuale, abbiamo visto una città pulita come non si vedeva da tempo, Ama ha fatto un lavoro importante, uno sforzo intenso e i risultati si sono visti - ha detto Raggi -. Appena aperta la fase 2 qualche 'zozzone' ha colpito di nuovo. Nessuno vuole trasformare i cittadini in delatori ma dobbiamo capire che dobbiamo prenderci cura di questa città, non posso mettere un vigile dietro ogni 'zozzone'. Le isole ecologiche hanno riaperto - ha ricordato Raggi -, ora apriranno con tutto l’orario, è una filiera che si deve riattivare e ci vuole un po’ di tempo. Abbiamo visto come può essere la città quando viene pulita, Ama sta facendo lo stesso lavoro che faceva prima. Dobbiamo riscoprire l’orgoglio di essere romani" e fare "un’alleanza tra cittadini, amministrazione e Polizia locale". Raggi ha quindi invitato i cittadini a segnalare eventuali sversamenti irregolari di rifiuti: "Se ci chiamate noi interveniamo", ha concluso.(Rer)