Credito: Commerzbank interrompe vendita controllata polacca Mbank

- A causa della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, l'istituto di credito tedesco Commerzbank (Coba) ha interrotto la vendita di Mbank, sua controllata in Polonia in cui detiene la quota di maggioranza del 69,3 per cento, poiché attualmente non è possibile “una valutazione interessante”. È quanto reso noto oggi dalla stessa Coba. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il direttore finanziario di Coba, Bettina Orlopp, “è chiaro che venderemo un bene così prezioso come Mbank se le condizioni sono giuste”. Orlopp ha aggiunto: “Tuttavia, il contesto del mercato dei capitali plasmato dalla crisi del coronavirus non ci consente di ottenere una valutazione interessante che corrisponde al valore effettivo di Mbank. Pert ale motivo, Coba mantiene il 69,3 per cento delle azioni della sua controllata in Polonia e rinucia alla vendita. Alla fine di settembre scorso, l'istituto di credito tedesco aveva annunciato che avrebbe ceduto tale partecipazione, anche al fine di coprire i costi dei tagli al personale e della chiusura delle filiali derivanti dalla ristrutturazione in atto. L'amministratore delegato di Coba, Martin Zielke, avva stabilito l'obiettivo di completare il processo di vendita di Mbank entro la fine del 2020. (Geb)