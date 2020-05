Infrastrutture: de Bertoldi (Fd'I), De Micheli riveda circolare monitoraggio ponti, penalizza professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze e Tesoro di palazzo Madama denuncia che "prosegue l'assurdo ostracismo del governo giallo rosso verso i liberi professionisti, già penalizzati in tutte le ultime manovre finanziarie". E in una nota chiede che il Mit "riveda la recente circolare riguardante la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, che di fatto colpisce gli ingegneri e gli architetti, strutturati singolarmente o riuniti sotto forma di Società, che non potranno più eseguire alcun tipo di indagine e prova, anche e soprattutto non-distruttiva, sui ponti esistenti". Per il parlamentare Fd'I "ciò costringerà i professionisti a unirsi per costituire Laboratori a cui saranno affidate le attività di indagine. Non sfugge - prosegue de Bertoldi - che ciò in una fase di crisi e di contrazione dell'economia può rappresentare un ostacolo notevole in termini di aumento di costi come, ad esempio, l'assunzione di personale. Senza considerare che tutto ciò porterà anche ad un accentramento nel mercato della diagnostica, avvantaggiando coloro che riusciranno, in via esclusiva, ad ottenere l'autorizzazione dal Servizio tecnico centrale del Ministero. Per questo - conclude - mi auguro che il ministro De Micheli voglia riconsiderare i recenti atti aprendo il mercato non solo ai Laboratori autorizzati ma anche ai tecnici liberi professionisti già abilitati e certificati, come d'altra parte è sempre stato fino ad ora". (Com)