Milano: Morelli (Lega), Sala elimina consiglio comunale e dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino dichiara in una nota: "Anche oggi gli uomini e le donne del sindaco Sala se ne fregano di rappresentare i panettieri, le cassiere, i tranvieri, i tassisti o i vigili: meglio starsene a casa piuttosto che essere sul luogo di lavoro, il Consiglio Comunale. La Fase 2 è buona finché la fanno gli altri? Regione, Camera e Senato si riuniscono ormai da settimane, il Comune di Milano invece ha lasciato al solo Sala il diritto di rivolgersi alla città, sempre e solo sui social, senza aver mai fatto conferenze stampa, per evitare ogni possibile domanda scomoda. Fatto fuori il Consiglio Comunale e fatta fuori la stampa: se ci fossero le elezioni sarebbe normale (forse) in Corea del Nord". (Com)