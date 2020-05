Nepal-India: disputa territoriale, ambasciatore indiano convocato da ministro Esteri nepalese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Pradeep Kumar Gyawali, ha ricevuto oggi l’ambasciatore dell’India, Vinay Mohan Kwatra, al quale ha consegnato una nota diplomatica in cui il governo nepalese esprime dissenso per la decisione unilaterale indiana di aprire un collegamento stradale con la Cina attraverso il passo di Lipulekh. Lo ha riferito via Twitter il ministero degli Esteri di Katmandu. Secondo Katmandu l’azione unilaterale dell’India va contro “l’intesa raggiunta dai due paesi, anche a livello di primi ministri, che una soluzione sulle questioni dei confini debba essere cercata attraverso il dialogo”. Gyawali è stato poi convocato dalla commissione parlamentare Relazioni internazionali e ha dichiarato che il Nepal non può aspettare la fine dell’emergenza coronavirus per risolvere la disputa e che oltre che con l’India il governo intende avere un’interlocuzione anche con la Cina. La strada in questione, costruita dall’Organizzazione delle strade di confine (Bro) che fa capo al ministero della Difesa dell’India, è stata inaugurata venerdì dal ministro Rajnath Singh. Il ministero degli Esteri indiano ha assicurato che la nuova strada segue il tracciato di quella preesistente usata dai pellegrini diretti verso il Tibet e che la sezione inaugurata, lunga circa 80 chilometri, si trova completamente all’interno dei confini indiani. (segue) (Inn)