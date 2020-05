Somalia: il ruolo della Turchia nella liberazione di Silvia Romano conferma la crescente influenza di Ankara nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda della liberazione di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita il 20 novembre 2018 in Kenya e liberata sabato scorso dopo un’operazione di intelligence nei pressi della capitale somala Mogadiscio, ha messo in luce una volta di più il ruolo della Turchia nel paese, da anni principale alleato di Ankara e del Qatar, intenzionati a mantenere un presidio della Fratellanza musulmana in una regione – quella del Corno d’Africa – ormai in larga parte sotto influenza delle monarchie del Golfo. Sembra infatti ormai acclarato il ruolo di primo piano svolto dai servizi di intelligence turchi nella liberazione della giovane cooperante: secondo quanto riportato oggi dall'agenzia di stampa ufficiale turca "Anadolu", che cita fonti dei servizi di Ankara, Silvia Romano sarebbe stata liberata dall'Agenzia d'intelligence turca (Mit) e successivamente consegnata all'Italia. Secondo la ricostruzione della Turchia, le autorità italiane avrebbero presentato una richiesta al Mit per ottenere collaborazione nella liberazione della Romano, giovane cooperante italiana rapita il 20 novembre 2018 in Kenya e liberata venerdì scorso in Somalia. (segue) (Res)